莫雷拉在3月10日谷戰復出後雖然保持頭馬未斷纜，然而整體氣勢不如潘頓，導致本身在騎師榜領先優勢被縮窄。

不過在馬季重頭戲之一香港打吡大賽，雷神策騎「達心星」的表現明顯技勝田泰安一籌，最終幫助自己第二度捧走這項大賽桂冠，騎者發揮值得一再回味。

至於潘頓在整個3月份曾三度中三元，另有一日四捷及五捷各一次，整體表現十分突出。

3月精彩賽事

（1）3月21日田戰第八場「達心星」（騎師莫雷拉）

「達心星」在四歲系列前兩關香港經典一哩賽及經典盃鎩羽而歸，加上馬匹血統長力根據欠奉，不少人認為雷神堅持夥拍此駒出戰打吡大賽，有揀錯馬之可能。

不過，雷神在打吡大賽發揮妙到毫巔，在直路時讓座騎在內欄率先發力拋離馬羣，佔得先機。

雖然「達心星」在最後50米略顯力弱，但還是成功力拒田泰安策騎的大熱門「將王」來犯捧盃，雷神在大賽發揮明顯技勝自己的好友。

（2）3月10日谷戰第九場「壽臣」（騎師潘明輝）

今場賽事頭兩段快至45秒52，末段一眾後上馬皆能收復大量失地，前五名僅以一個馬位分勝負。

其中潘明輝夥拍「壽臣」，直路初段一度無位可上，不過騎者在200米處順利移出衝刺，最終剛好追過亞軍「高明駿將」及力拒「晨曦飛馬」等駒來犯險勝，比賽過程扣人心弦。

（3）3月31日田戰第五場「恆駿寶駒」（騎師潘頓）

潘頓在此日賽事四喜臨門，表現讓人拍案叫絕，其中夥拍「恆駿寶駒」贏馬一役更是令人印象深刻。

「恆駿寶駒」沿途居於包尾位置，末段在外疊衝刺時一度看似走勢一般。

不過最後150米騎者使出招牌車輪鞭後，馬兒立即大幅加速上前，最終擊敗在直路佔盡先機的「雷霆戰駒」掄元，潘頓今仗發揮非常精彩。

另一邊廂，雖然雷神在打吡大賽一役充份展現身價，但他在3月份的表現卻明顯不如宿敵潘頓，當中更有不少具爭議性發揮。

其中，在3月17日策騎「靈鋒」一役，騎者以往所展現的策騎智慧蕩然無存，盲目提早發力導致馬匹大敗，表現令人啞口無言。

3月差劣賽事

（1）3月17日谷戰第一場「靈鋒」（騎師莫雷拉）

「靈鋒」作為一匹出賽超過40次僅得一捷的賽駒，本身能力相當有限。

今役由莫雷拉主轡，在頭四段步速較標準時間快1秒68的情況下，騎者竟然在900米處移出外叠準備上前，更在800米起大力催策座騎。

最終「靈鋒」末段力竭墮退跑尾三而回，難道雷神以為自己策騎的是前馬王「威爾頓」（已退役），有800米衝程嗎？

（2）3月17日谷戰第六場「有視力」（騎師馬雅）

馬雅策騎「有視力」前中段居放頭馬「御風超影」之後的第二位，發揮問題不大。

然而，「有視力」在直路被「緻寶駒」及「精彩飛動」超越後，催策力度明顯減弱，在最後30米更已按實座騎過終點。

幸好「紅麗舍」未能追過「有視力」，讓後駒力保季軍，若果是相反賽果的話，相信馬雅將會面臨更嚴厲的處罰。

（3）3月10日谷戰第三場「玩斗財星」（騎師賀銘年）

「玩斗財星」開齋一役在莫雷拉胯下，前兩段以快於標準時間0.22秒貼欄領放，最終一放到底敲響服役勝鼓。

豈料今仗這匹苗廐馬改配賀銘年，騎者毫無意識搶放，任由一向以放頭跑法贏馬的「赤水神駒」以前兩段47秒52（比標準時間慢0.62秒）的慢時間貼欄放頭。

最終「赤水神駒」佔盡形勢之利掄元，相反「玩斗財星」在未沿用最擅長跑法下跑梗頸四，今仗落敗賀銘年須負主要責任。

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