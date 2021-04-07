星期四（8日）舉行九場谷草夜賽，共有九駒初跑谷中，當中有五駒曾試谷閘。

第四場三班1000米，「大地歡笑」試一次跑第三，於3月27日由巴度出試1000米。

當日於最後200米曾受困，其後移出再上，結果取得試閘及格，並被安排參與今戰。

同父馬有「快步速」乃谷戰好手，「大地歡笑」在港初出或於谷中一矢中的。

第八場三班1200米，「飛虎凱旋」曾試一次落第，於1月16日由賀銘年出試1200米，當日仍隸屬苗禮德馬房。

馬會評語走規稚嫩，遠遠包尾，結果不及格。

「捷報」曾試一次落第，於去年11月13日由何澤堯出試1200米，當日被大力催策，但進展不大，只跑第七名。

「奮鬥雄才」曾試一次落第，於去年12月18日由潘頓出試1000米，馬會評語紋風未動，走勢含蓄，結果跑第六名。

同父馬有「當家猴王」為谷草1000米紀錄時間保持者，「奮鬥雄才」可謂隨時候命。

第九場三班1650米，「浪漫組合」試過三次谷閘，勝出其中一次。

該次為3月27日1700米谷閘由巴度出試，有戴眼罩，馬會評語且放且留，結果一放而回，以馬頭位氣走亞軍「大紅心」。

如今轉場首戰谷草，報名有打王牌，決心求變求勝，「浪漫組合」未嘗不可開齋打贏谷戰。

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