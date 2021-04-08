羅富全馬房自1月10日與莫雷拉合作「萬眾力得」贏馬以來，兩人已四個月未再攜手建功，情況非常不濟。

今次（8日）谷夜賽事，騎練合作第二場「西利哥」、第四場「辣臣」及第六場「峰爭」三匹機會馬，理應可打破悶局。

特別要留意的是「峰爭」，在同晚同程拆兩組之下，當初仍打王牌報名，反映幕後甚有誠意出擊。

翻查上季此對騎練在谷草合作王牌馬12次，成績為四冠四亞兩季，上名率逾八成三算十分高。

但相反今季同類型賽駒暫有11匹，只得兩冠一亞，上名率跌至二成七，與今季相差超過55%。

雖然「峰爭」近兩次配莫雷拉分獲亞季各一，但以上述騎練谷草王牌馬合作數據反映，此駒不一定是捧Win對象。

此駒臨場勢成大熱門，馬迷如執意硬捧，則未必是上策。

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