周四（8日）晚是4月份首次快活谷跑馬，編賽九場。

睇番上季同月四次谷戰，姚本輝馬房次次有馬贏，唔排除今次又會發動攻勢。

姚廐整晚四匹參戰馬中，以「活力長勝」及「富高八斗」最有份量。

列陣第五場四班1200米的「活力長勝」，上季尾在田草1200米贏馬，今季首五仗只獲一季，之後幕後選擇轉投姚廐。

此駒前仗轉廐初出，已跑得一席接近的殿軍，上賽再出退步至第七名。

今場移師谷草，對手實力較弱，或可借勢打開轉廐勝門。

第四場三班1000米，「富高八斗」近仗雖演出一般，但上賽敗後被安排試大閘，是近半年來首次有此動態。

今次改由姚廐福將馬雅執韁，騎練近三匹谷草合作馬「魅影揚飛」、「有視力」及「海島材子」不勝即位，「富高八斗」值得關注。

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