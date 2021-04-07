周四（8日）快活谷夜賽第九場三班1650米「又係熊」，上季在同班同程三捷，證明路有專長。

此駒今季長時間在第二班作賽，只跑過一次第二，未能重開勝門。

上仗移師評分上限提升的三班賽即跑第四，反映班次對其表現很重要。

「熊」系主理人范邦初受訪時說：「我原本打算在4月初離港，前往美國處理私人事務，但由於航班問題，延至4月20日才離開，所以今戰會入場替『又係熊』打氣。」

「此駒今季長期在第二班跑，所遇的對手太強勁，所以表現一般，畢竟牠過往三場頭馬都在三班賽勝出。」

「上仗牠降至第三班即見接近，今次繼續原班作賽，即使要負重磅，我認為仍有一定機會爭勝。」

對於「又係熊」今戰部署，范邦初續道：「霍利時原先想安排『又係熊』稍後時間才上陣，因為牠不是一匹大馬，上仗跑第四耗力不少。」

「不過，練者為了遷就我，才部署此駒提前於今戰出賽，希望我可在現場觀戰後才飛往美國。」

「難得他一番美意，我當然希望此駒今戰可交出理想成績。」

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