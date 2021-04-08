星期四（8日）谷草A欄夜賽頭場五班1650米，韋達馬房「快活一番」重返第五班作賽。

此駒上季尾以38分贏同欄同班同程開齋，現時減至39分，與贏馬時相若，今次強配巴度有條件拼勝。

「快活一番」上仗在總場次319跑同欄同程四班賽，第二至五名馬匹其後共取四冠四亞一季，屬於四班谷草1650米強組賽事。

「快活一番」同場跑第七，距離頭馬「永益善」四個多馬位，表現實際不差。

如今復出前曾休息超過三個月，本身充滿新鮮感及體力，配合賽前有適當操練提升狀態，此駒出賽應有一番作為。

至於季內總場次382跑谷草三班1650米，頭馬「喜駿駒」與及亞軍「王炸」其後合共取得一冠兩亞一季，彼此同屬後起之秀。

當時同場告東尼馬房「喜蓮慧星」跑出全場第二快末段時間，僅慢頭馬「喜駿駒」的最快末段0.06秒。

「喜蓮慧星」最終跑第三而回，負頭馬一個馬位，表現及格有餘。

「喜蓮慧星」對上兩次均非跑本身唯一上名途程谷草1650米，惟也有第四均輸不遠。

今趟回師谷中一哩續由唯一入位配搭潘頓壓陣，只要跑出本身應有水準，配合鞍上人近日超強氣勢，未嘗不可打開勝利之門。

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