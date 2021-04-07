近兩次夜馬賽事共有一些八歲或以上老馬，在賽場上跑出好成績。

3月24日有「勁飛聖」和「爪皇烈焰」分獲一冠一亞，上周三（3月31日）則有「恆駿寶駒」奪得服役第十捷。

周四（8日）谷中夜賽共有兩匹八歲馬列陣，隨時順利過關斬將。

第一場五班1650米「盛勢」，這匹灰色上仗跑1400米閘前落重飛着啡燈，最終姍姍來遲跑第七，如今打王牌改爭曾勝同程，可期收復前失。

第二場四班1800米「紅麗舍」，季初曾在三班同程入Q，目前評分着數。

上周四（1日）晨操在草地快跳，走勢硬淨，出賽可施威脅。

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