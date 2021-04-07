香港現役最年長騎師郭能經過今天（7日）面見馬會牌照委員會，被審視目前牌照的相關資格後，他隨即被馬會即日起停牌至今季結束為止， 理由是當事人未能說服牌委會他應獲許繼續出賽。

由於相關罰則全球性生效，故現年42歲的郭能季內都不能在任何地方策騎出賽，直到7月中煞科為止，亦即是說他自2013至2014年馬季起長駐香港的策騎生涯，原則上已告一段落。

今次他被牌委會撤銷季內餘下時間的參賽資格，始於2月3日谷中夜馬一次賽後研訊，當時他被競賽小組以其不小心策騎「金獅大將」（希斯馬房）判處停賽三日及罰款20,000元。

馬會其後在3月2日公佈，牌照委員會已就騎師郭能於2月3日跑馬地賽事一次董事研訊時的行為，根據賽事規例第14（2）條要求郭能會見委員會，以考慮他現時持有之馬會騎師牌照的相關資格。

據了解，當事人在2月3日當晚研訊中被認為言語過火及不尊重，而被競賽小組把其個案轉交牌委會跟進，促成今晨他要向牌委會作出答辯。

郭能是近年繼鄭雨滇、羅理雅 及利敬國（均已離職）後，另一位被馬會運用相關賽事規例處理的原持牌騎師，其命運亦與後三者相同，無緣繼續在港策騎出賽。

在3月2日馬會作出上述公佈後，郭能表現明顯進取，似有未雨綢繆之勢。

他由3月7日開始已贏取五場賽事，當中包括於剛周一（5日）憑「高大威猛」（姚本輝馬房）在沙田馬場爆冷勝出主席錦標。

這亦是郭能近三年內首勝分級賽兼重奪失落三年的主席錦標，一般認為這就是俗語所謂的騎師送行馬。

賽後受訪時，他表示希望可以安然度過今次事情，往後可贏更多大賽。

外號逆流大叔的郭能全盛時，曾單季（16至17年度馬季）勝出47場頭馬，成為當屆季軍騎師。

隨住本身年紀漸大兼支持減少，郭能近年成績大不如前，對上三季均不超過30Win，其中包括前季創個人新低地僅取17Win，當時他一度被傳翌季或不獲發牌。

上季其成績有所提升，今季他本獲發首半季牌照，及後獲續牌到季終，而他亦於去年底首次代表香港競逐國際騎師錦標賽。

截至剛周一賽後為止，郭能季內暫有21Win，成績不算太差。

另一方面，馬會早於3月22日宣佈向28歲英國籍騎師班德禮，發出由4月16日至今季完結為止的公司騎師牌照，被指是為同樣來自歐洲的郭能被擯出局而鋪路。

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