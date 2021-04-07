在女皇盃的歷史裏，2014年的一屆相當經典，因為有一戰定馬王的意味。

該役的兩位主角，是一對大摩的馬「軍事出擊」和「威爾頓」（均已退役）。

「軍事出擊」於2013年五捷，囊括一月盃、香港金盃和女皇盃，並遠征新加坡勝出新航國際盃，登上了馬王寶座。

兩個月前，「軍事出擊」蟬聯香港金盃，隨即遠征杜拜無功，回港首仗便是打這場女皇盃衛冕戰。

比「軍事出擊」年輕一歲的「威爾頓」，則是新鮮出爐的經典盃和打吡盟主，在四歲馬系列頭關也不外負於廐侶「步步友」得亞軍。

這是「威爾頓」首度跟「軍事出擊」這樣的頂尖年長馬交鋒，誰能獲勝，當選馬王的呼聲便高唱入雲。

值得一提的是，「軍事出擊」的馬主跟潘頓私交甚篤，一直希望由潘頓執韁。

但那段時間，正巧大摩與潘頓不咬弦，堅持「軍事出擊」不用潘頓，大摩店大欺客，馬主亦無可奈何。

在蟬聯香港金盃之役，以及在杜拜之戰，「軍事出擊」俱由莫雷拉操刀，到了女皇盃也不例外，而「威爾頓」則繼續邀請在經典盃和打吡建功的澳洲騎師貝湯美前來主㘘。

比賽過程，果然是單對單的力拼。

大半條直路，「軍事出擊」與「威爾頓」都在叮噹馬頭纏鬥，兩位鞍上人盡施渾身解數，鞭推狠勁異常。

最終新貴「威爾頓」以馬頸位壓倒「軍事出擊」掄元，宣告了朝代的更替。

「威爾頓」順利當選馬王。「軍事出擊」於季後轉投方嘉柏，潘頓也就得以重掌帥印。

撰文：余伯樂

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