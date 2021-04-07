42歲愛爾蘭騎師郭能可否保住今季公司騎師牌照，預期經過今晨（7日）研訊將有定案。

郭能於今早10時會見牌照委員會，屆時牌委會將根據賽事規例第14（2）條，就郭能於2021年2月3日跑馬地賽事一次董事研訊時的行為（當晚他策「金獅大將」阻及多駒被裁定不小心策騎，判罰停賽三日及被罰款兩萬元。），考慮他現時20/21年度馬會騎師牌照的相關資格。

郭能今早在9時15分帶同一位外籍律師到場，兩人從馬會總部的正門入場，郭能先在接待處簽名報到，然後便出席研訊。

究竟研訊結果如何，則有待馬會稍後公佈。

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