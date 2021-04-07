「幸福」系馬主黃凱汶一向馬運亨通，以往名下「幸福指數」（已退役）曾揚威香港短途錦標，至於「幸福掌聲」及「幸福笑容」在上屆香港打吡分列亞及季席。

不過今次名下馬表現未如預期，「幸福掌聲」、「幸福笑容」以及將在周四（8日）出戰的「幸福人民」皆未能交出頭馬，今次後駒出戰尾場三班1650米，有權替馬主打破悶局。

「幸福人民」在港上陣三次未嘗上名，不過上仗角逐同班同程後上跑第八，僅不敵季內兩捷的頭馬「喜盈寶」3.75馬位，表現不算太差。

如今由薛恩回配騎功更硬淨的何澤堯，今戰機會可看高一線。

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