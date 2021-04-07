「爆發」系馬主談立德，早前將麾下三駒「活力爆發」、「威力爆發」及E357分別由賀廐過檔至方嘉柏、高伯新及告東尼馬房。

其中，「活力爆發」在3月10日角逐轉投方廐後首戰，結果跑獲亞軍，取得服役生涯的最佳名次，可見幕後戰意十足。

周四（8日）在跑馬地馬場舉行九場夜馬，「威力爆發」轉投高伯新馬房後初出，角逐第一場五班1650米。

「威力爆發」出賽六次全敗兼零獎金，不過這匹四歲本地拍賣馬在陣上多次後上收復不少失地，表現已算不差。

賽前這匹灰馬兩次試1200米閘皆在後列跟跑，走勢輕鬆，因此名次較後無須介懷。

今次「威力爆發」排一檔形勢相當有利，今戰不排除有進步表現。

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