榜首騎師莫雷拉近期領先優勢被縮窄至17Win，皆因宿敵潘頓氣勢如虹，最近兩次夜馬分別中三元及食大四喜，因此雷神近期定必打醒十二分精神。

周四（8日）谷草夜馬，角逐第八場三班1200米的「晨曦飛馬」（方廐）排第一檔上陣，屬雷神座騎之中贏馬呼聲最高的一駒。

莫雷拉最近15匹谷草參賽馬排第一檔獲得11冠2亞極佳成績，勝出率及上名率分別高達73%及87%，「黃金一檔」被雷神完美演繹。

至於兩匹落敗馬「善傳千里」（已退役）及「首飾傳奇」，賽後分別被驗出心律不正常及氣管多血，因此敗績不可作準。

「晨曦飛馬」最近兩次角逐同班同程賽事皆跑入季軍，上仗僅不敵屬路程專家的頭馬「壽臣」半馬位，表現毫不失禮。

今次雷神鍥而不捨再次為此駒執韁，加上排得一檔好位，當屬打破今季齋缽的黃金機會。

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