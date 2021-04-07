周四（8日）復跑谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第四場「和氣生財」以往由蘇偉賢訓練，跑過七場錄得一亞三季兩殿一第五，場場收獎金卻無法取勝。

此駒今季中改投徐雨石馬房，首三仗演出平平無奇。

上賽回師谷草1000米，臨場是24倍冷門，但閘前不少注碼突然投向此駒，最終打到11倍開跑，跌幅高達54%，認真誇張。

結果「和氣生財」克服11檔直領到底，投注此駒聰明錢換來豐厚回報。

「和氣生財」賽前曾到從化受訓，今次換黃皓楠，似乎徐雨石有心造就這位徒弟仔開齋。

第七場「勁力威龍」前仗在莫雷拉胯下，打開出賽勝利之門。

上仗換潘頓臨場竟然有9.2倍，閘前不少人認為這個是筍盤，最終將此駒打到6.8倍開跑，跌幅為26%。

可惜此駒未能克服11檔，後上姍姍來遲，只能跑第六。

今次換上巴度壓陣，文家良季內與這位法籍好手合作取得五Win，可望好開續好。

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