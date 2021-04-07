剛周一（5日）田草第八場三班1200米，羅富全馬房「快快有」復由何澤堯策騎，結果順利連捷。

此駒成為全日唯一轉彎走三叠而勝出的參戰馬，反映本身實力雄厚。

值得留意的是，原來該場何澤堯是超兩磅上陣（實際負117磅）的。

季內他超重兩磅或以上的賽駒暫有11匹，當中有「威紫荊」、「陽明亮亮」、「金鎗六十」、「股票傳奇」及「快快有」報捷而回，勝出率超過四成半算不俗。

周四（8日）谷夜第三場二班1000米，這位華將一哥超重兩磅為呂健威馬房「大紅包」壓陣 （實際將負118磅），值得留意。

尤其是今場有「團結精神」、「傳盛」、「南區寶」等快馬列陣，預期步速偏快利後追，至今四捷由何澤堯包辦的「大紅包」，未嘗不可後上制勝。

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