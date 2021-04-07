愛爾蘭籍騎師郭能今次被馬會判罰即時停牌至季終，連個人本已宣佈出賽的周四（8日）谷草夜馬亦要放棄。

在他之前，近年亦有兩位外籍公司騎師被馬會即時釘牌，不得在港繼續出賽。

南非籍騎師利敬國於去年4月6日被馬會牌照委員會撤銷公司騎師牌照，即時生效。

當時牌照委員會強調，有關決定是基於騎者個人行為相關事宜，並不涉及任何賽事策騎或其他與賽馬誠信有關的事宜。

上述利敬國有關判決一出，原本在兩日後已宣佈出賽的他，胯下六匹座騎隨後統統易配上陣。

利敬國突然被馬會除牌，令個人在港策騎事業告終，據聞有傳他涉及在港發生的一宗糾紛，導致馬會向他採取紀律行動。

至於外號炒飯哥的澳洲籍騎師羅理雅，於2018年因賣貼士而被馬會判罰停牌15個月。

馬會當時在審訊羅理雅有關事件連續用了兩日時間，結果在該年的4月25日舉行跑馬地夜馬的當日下午作出判決。

由於罰則即時生效，故羅理雅當晚座騎急急腳全部換人。

羅理雅在港策騎事業告終，更在停牌期間一度留港近半年，接受香港廉政公署（ICAC）調查，之後返回澳洲，至服刑期滿後於祖家恢復上陣。

無獨有偶，郭能與利敬國、羅理雅一樣均於四月「出事」，皆被馬會重判，令他們在港策騎事業劃上休止符。

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