澳門冠軍騎師馬雅來港初期成績不佳，不過經過一段時間適應期後已取得三Ｗin，逐漸站穩陣腳。

他今早（7日）在晨課接受訪問時表示，早前苦戰一輪仍未開齋，當時對自己漸失去信心。

幸而自從憑「海島材子」（姚廐）開齋後，自信心增強，希望盡力爭取更多頭馬，可以長期留港發展。

角逐第6場第四班1200米的「嘉域騏」，上仗配馬雅爭同程只是負於「杭州飛輪」及「仍然贏」得第三名，今仗人馬原庄配搭重來，有力收復前失。

馬雅說：「『嘉域騏』上場由我策騎跑得很好，最終獲得第三名。

「我希望今場再跑能有接近的演出，我認為牠今仗在爭勝的機會不俗。」

「『嘉域騏』上場在我胯下一早擺前走，走勢理想。」

「上仗賽前馬兒曾休息了一段時間，因此馬兒上仗充滿新鮮感。」

「經過上場賽事後，馬兒的狀態仍然保持勇銳，今仗機會樂觀。」

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