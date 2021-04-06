周四（8日）谷戰有不少從化兵列陣，當中有兩駒特別值得關注。

第一場「快活一番」上季尾在五班谷草1650米，突然有強勁票數支持，打開服役勝利之門。

此駒今季暫四戰皆北，現時減至39分，可以返回第五班作賽。

「快活一番」日前曾北上從化受訓，並在當地試過草閘跑第二，回港後再試一課泥閘，進一步提升狀態。

韋達今次找來愛將巴度壓陣，練騎季內合作已贏兩場頭馬，可期再創佳績。

第八場「超威星」（羅廐）服役以來演出極準，十戰成績三冠兩亞一季兩殿，只有兩場沒有獎金。

此駒上賽跑第二，不敵季內兩捷馬「疾風勁草」，雖敗猶榮。

「超威星」賽後被運往從化操練，並在當地做過多課快工夫，狀態有增無減。

今仗續配潘頓排3檔靚位起步，有望重溫勝利滋味。

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