潘頓喪追莫雷拉，已連勝12次賽事，且於整個3月份豪奪23Win，堪稱新晉贏馬機器，其走勢之勁可謂一時無兩。

這位衛冕冠軍騎師最近贏馬不分跑道、日夜及冷熱，包括近四次騎大熱門不敗，成為票房保證。

在今次（8日）谷草夜賽，潘頓大受馬迷追捧，胯下由第三場開始到尾場所有座騎，目前都是大熱門，當中包括熱到不足兩倍的第三場「平常心」（截至周三（7日）下午5時半獨贏為1.9倍）。

潘頓同時於今期騎師王， 一開售已是最賠率最低選項（當時是1.6倍），其後跌至1.55倍，馬迷對他堪稱全方位捧場。

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