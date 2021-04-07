馬會牌照委員會今天（7日）開會後，決定即日起暫停郭能的公司騎師牌照至季終。

據了解，當事人將不會提出上訴，將舉家返回英國發展及生活，一切從頭做起。

郭能上季意識到自己成績一般，要取得今季牌照，可能存有難度，已努力向一眾練馬師尋找支持。

據悉，郭能曾求助於大摩，而對方上季亦盡量安排馬匹讓郭能出賽，幫得就幫，惟今季大摩在港散倉轉戰澳洲，再不能支持他甚麼。

另一方面，當郭能得知自己被牌委會召見後，已心中有數甚至打定輸數，惟仍沉着應戰，做好份內事。

郭能育有四個兒子，其中三個就讀國際學校。

據報，郭能早前已為該三子申請退學，個人對今次聆訊不抱樂觀態度，並計劃重返英國做騎師。

早前有個別練馬師如沈集成等，均向郭能表示如他有需要可在求情上簽名作為支持，至於郭能最終有沒有向牌委會呈上求情信，那就不得而知了。

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