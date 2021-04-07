周四（8日）快活谷九場賽事，第九場三班1650米的「電訊巴打」，上仗在黃皓楠胯下放入第三，今仗易配田泰安，有力收復前失，為這匹徐廐馬打開勝利之門。

田泰安受訪時說：「我在大前仗曾策騎『電訊巴打』上陣，當時跑獲第二名，該仗是田草1600米。」

「此駒上場出爭谷草1650米，則是由黃皓楠策騎，馬匹表現良佳，走勢出色，我期待再次夥拍此駒上陣。」

「『電訊巴打』上場在黃皓楠胯下放頭跑，結果走得接近，我認為人馬上場很有膽識，出閘後以偏快的步速領放，在直路上仍奮力爭勝。」

「此駒今場抽不利的8檔，馬兒曾經顯示過速度，可以在早段嘗試運用其前速，希望牠可以掌握比賽節奏，如果可以獨自領放，說不定可以一放而回。」

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