周四（8日）谷草夜馬，有兩場1000米賽事，分別編在第三、四場舉行。

今季莫雷拉在谷草1000米成績超卓，30戰同程成績8冠6亞5季，勝出率26%、上名率63%。

至於雷神宿敵潘頓，季內同程獲得五場頭馬，而田泰安及巴度各贏三場。

本地一哥何澤堯季內同程成績一般，只勝出一匹「天火同人」。

莫雷拉在第三、四場分策「明駿之星」及「辣臣」上陣。

「明駿之星」是上季谷草王，今季初連敗減分，現評92分逐漸回復優勢，有力突擊。

「辣臣」今季轉投羅富全旗下，經過不斷摸索及減分，今次出動莫雷拉壓陣，兼除眼罩及重配羊毛面箍，應是馬房出擊目標。

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