馬會周末（10日）轉播澳洲唐加士打一哩賽馬日來港受注，當天將有不少來自墨爾本的騎師身處悉尼上陣。

其中，目前在墨市都會馬場騎師榜遙遙領先的女將賈傑美，正是其中一分子。

這位炙手可熱的澳洲名雌，在周末四場一級賽均有座騎，包括高多芬賽駒「卡西卡人」（唐加士打一哩賽）、知名練馬師華禮納轄下Haut Brion Her（史密夫錦標）以及兩匹雅士牧場（Aquis Farm）主理人馮氏家族轄下賽駒Toscanini及Queen Of Wizardry，分別角逐澳洲打吡及澳洲賽馬會育馬錦標，牌面強勁。

她隨時由墨爾本贏到悉尼，再為天下間女騎師爭光。

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