7月6日43歲生日的郭能，是本港馬壇目前最年長騎師，本身在愛爾蘭出生及出道，其後轉往英國發展，做過當地冠軍見習騎師。

郭能於2010/2011年度馬季首次來港履行短期聘約，並在10年12月27日憑「瀟灑福星」首勝香港賽事。

2014/2015年度馬季，他首度全季在港策騎，並錄得47場勝仗，於騎師榜位列第五。

2016/2017年度馬季，郭能亦取得47場頭馬，且在騎師榜名列季軍。

他在港策騎以來共勝出276場頭馬，當中不乏重要賽事勝利，包含14及16年遮打盃（「將男」）、15年女皇盃（「將男」）及香港經典一哩賽（「美麗大師」）、17年百週年紀念短途盃（「幸福指數」）、18年及21年主席錦標（「美麗大師」及「高大威猛」）。

當中，「將男」不僅是他在港從騎最重要馬匹，而且是其職業生涯頭號代表馬。

郭能在港落地生根是馬圈著名的多仔公，他跟妻子Trish育有四子，分別叫Jack 、Henry 、Ted 、Will Oliver，全部都在求學階段且年紀相差不太遠。

他曾表示因在英國策騎時，常要穿州過省比賽，跟家人見面時間不多，而且所賺獎金也不及在香港多，遂決定留港作長期發展。

郭能策騎以硬朗及鬥志頑強見著，被傳媒賦以Ironman的稱號，而他過去亦不止一次在港出賽期間墮馬受傷，當中最嚴重的一次發生於2015年2月15日。

當時郭能在沙田馬場策騎「百勝不厭」上陣，早段於內欄墮馬，並打了幾個觔斗翻滾出賽道，場面非常危險。

他最終並無大礙，該駒卻因左肩受傷被人道毀滅。

年前香港馬季歇暑期間，郭能曾於歐洲短暫客串參賽，為個別友好練馬師及馬主效力。

有馬迷估計郭能他日離港後，有機會轉赴一些水準較低、競爭較小的地區如杜拜、毛里裘斯、新加坡等地，惟據報他返回英國繼續策騎的可能性較大。

然而無論他最終轉戰何地，都不可能在7月中之前發生，亦即是說他於未來三個月內，將會是一個馬圈失業者。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199