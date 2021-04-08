馬會一向想建立一個良好印象給大眾，可惜近年有很多爭議性事件，都令馬會聲譽受損。

就好似兩年前的「贏馬神器」事件，確實是公關災難，現時又來一單郭能事件。

郭能於2月3日在一次董事研訊中，據說因為態度或行為問題，令其牌照於昨日（7日）被牌照委員會聆訊，最終其牌照被暫停至季終。

這個等同吊銷其牌照之餘，又將他停賽至季終，在這段期間他不能在世界任何地方上陣。

即使現時郭能表明不上訴，他返回英國亦不能立刻復出，要等到7月中本港煞科後，才可重新上陣。

坊間對此事一直存有疑問，甚麼是態度或行為問題？

沒有說過粗言穢語，只是據理力爭自己沒有違規，都叫態度差？

究竟當日在研訊室內發生甚麼事？馬會不會公開，態度或行為問題都是非常主觀的。

郭能一家大細有四名兒子，現時要搬離宿舍，有關方面似乎真的沒有人情味。

撰文：關志彬

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