苗禮德一向訓練董事馬成績都唔錯，今季佢已贏過的董事馬有「龍城猛將」（已退役）、「冠寶駒」、「銀紙」等，可知佢訓練呢類馬特別上心。

今期（8日）谷夜第九場「白鷺飛翔」都算係董事馬，皆因其馬主白鷺團體成員，有馬會現任董事鄧日燊、前度董事鄭維志等人。

七歲的「白鷺飛翔」上季轉到苗廐後，至今都暫未取得頭馬紀錄，練者當然想盡快贏馬交代。

睇番匹馬今季跑咗八次，成績最好一次就係谷草1650米後上第二，只以短頭輸畀「肥仔威威」（希斯馬房）。

今勻「白鷺飛翔」回師呢個路程，配上跑後上馬有一手的賀銘年，對發揮有正面影響。

相信今次呢隻「白鷺」都可飛得起，有望取得轉投苗廐後首場頭馬。

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