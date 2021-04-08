應屆百萬挑戰盃冠軍「平常心」在今晚（8日）谷草夜馬第三場復出，結果在潘頓胯下有前無後，最終大熱倒灶跑尾二而回，表現令人失望。

不過，「平常心」馬主陳榮展與張志鏘在第四場三班1000米贏馬補數，須知他們有份的團體馬「暖在你心」（呂健威馬房）在田泰安胯下後上一攻而破，就此打開本身在港勝門，騎者與後駒練馬師均已於今晚谷戰起孖。

「暖在你心」馬主為平常心團體，經理人陳榮展與張志鏘正是「平常心」馬主，後駒鞍上人潘頓今場策騎大熱門「樂滿家」則三甲不入，他累積在今夜前四場零上名。

呂健威憑「大紅包」及「暖在你心」這對半冷馬囊括第三口孖寶，他亦已追平羅富全的頭馬數字，僅因亞軍較少仍排在第五位。

今次谷夜華倉包攬頭四場頭馬，計為「天衣無縫」（文廐）、「西利哥」（羅廐）、「大紅包」及「暖在你心」（均為呂廐）。

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第二至四名順序為「銀河飛馬」、「辣臣」及「富高八斗」。

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