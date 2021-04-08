馬會今午（8日）公佈有三駒轉換馬房及一駒退役，當中牽涉兩位本地練馬師流失兵源。

其中，蘇偉賢有「大當家」及「大鴻彩」一併轉至賀賢麾下，前者減至69駒不再超額，後者則增到齊頭60駒。

六歲愛爾蘭自購馬「大當家」出賽兩年只三次上名，跌至35分，轉廐後可否開齋仍是未知之數。

其馬主吳偉衡與吳偉鴻同時是「大鴻彩」的其中兩位合夥人，該匹四歲新西蘭自購新馬季內出道兩戰零獎金，本身跟出爐短途錦標冠軍「君達星」同父，應未致於不堪造就。

八歲老馬「傳奇」季初由呂廐改投鄭廐，之後七戰零獎金，表現一籌莫展，這天再被安排跳槽到高廐，前景仍未許樂觀。

鄭俊偉同日還有「幸運仔」退役，變成一天內失去兩駒，廐內剩餘36駒。

「幸運仔」是匹五歲新西蘭自購新馬，本身與蔡廐不敗之師「勝得威風」同父，在去年底初出落敗後無再上陣。

此駒試過右前腿脛骨受傷及右前肢應力性損傷，退役也無可厚非。

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