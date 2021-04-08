本港三屆冠軍騎師莫雷拉與日本馬圈關係良好，以往曾夥拍「新寫實派」、「滿樂時」、「里見皇冠」及「耀滿瓶」揚威香港大賽，亦曾策騎「強擊」勇奪杜拜草地大賽，立下不少戰功。

早前雷神亦已落實出策應屆香港短途錦標及高松宮紀念賽冠軍的日本代表「野田重擊」角逐主席短途獎，有望繼2019年「爭分奪秒」（已退役）後，再度揚威此大賽。

至於今屆女皇盃日本隊共有五駒參戰，其中包括2019年夥拍雷神勝出香港瓶的「耀滿瓶」，適逢本港中長途實力向來較弱，不少人認為他將會為日本大軍效力。

不過雷神對告東尼馬房「添滿意」情有獨鍾，須知他繼今屆香港盃後再次在女皇盃放棄出策日本良駒的機會，繼續為這匹2019年香港打吡冠軍力爭本身首項一級賽桂冠。

「添滿意」與莫雷拉相當合拍，季初人馬連奪婦女銀袋及馬會盃兩項級際賽冠軍，上仗角逐香港金盃在騎者精湛發揮下，險將準馬王「金鎗六十」挑落馬下，表現令人印象深刻。

今仗雷神鍥而不捨，選擇夥拍「添滿意」出戰女皇盃，且看能否以六歲之齡奪得第一項一級賽冠軍。

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