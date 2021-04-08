第八場第三班1200米：「超威星」今季跑六場都係此程，贏咗兩場表現出色，而且水準穩定。

今次（8日）對手不多，三甲應可跑到。

昨日（7日）開飛2.8倍，5點輕輕回上3.1倍，現時又落番2.8倍W，1.5倍P。

早飛相當硬淨，睇飛有信心今場再勝。

「加州凱歌」上場跑同程臨場突然有飛3.6倍，可惜早段落後之下僅以第五名過終點，應有搏殺失手之嫌。

今場再跑改配大師傅賀銘年上陣，有運排到2檔起步，對呢匹馬呢講相當有利。

昨日開飛7.6倍，5點輕輕落到6.7倍，現時回上11倍W，3.2倍P。

有墊底飛落咗，現時呢個賠率總比上場大熱好得多，如臨場有些少飛落，相信一定會跑得好過上場。

「魅影揚飛」近幾仗集中跑同程，表現穩定都跑到獎金名次。

今場再戰此程，改配田泰安，睇配搭嚟講有出擊意慾。

昨日開飛7.3倍，5點輕輕落到6.8倍，現時回上8.6倍W，2.3倍P。

有些少早餐飛到位，以現時呢個賠率嚟講，係非常抵博，只要騎師做好留放，贏埋都唔出奇。

「雪戰神駒」因同場出馬只得十匹，對佢後上跑法嚟講較為有利。

昨日開飛11倍，5點輕輕落到9.7倍，現時企住10倍W，2.8倍P，有墊底飛支持，三甲要預佢。

提供：1超威星、2加州凱歌、3魅影揚飛、10雪戰神駒

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