第七場第四班1650米：「彩虹之光」今季頭四仗跑田草，泥地表現乏善足陳，直到上場轉跑同程谷草1650米即有驚喜，最後僅以短馬頭落敗得第二名水準甚高。

今場（8日）原裝配搭再戰同程，雖然要排較外檔起步，但對呢匹馬嚟講，相信唔會有太大影響。

昨日（7日）開飛9.1倍，5點輕輕落到8.8倍，現時6.6倍W，2.9倍P。

早餐飛到位，現時呢個賠率啱哂幕後胃口，只要臨場唔係大熱，就一定會有表現。

「安逸寧靜」上場跑同程臨場重飛一箸夾中，今場負磅只加咗五磅，只要上場唔係食得太飽嘅話，應會再有表現。

昨日開飛15倍，5點企住15倍，現時12倍W，3.1倍P。

早飛比預期較冷，表面信心不足，但需要留意臨場票數走勢，如有飛落可以跟進，預佢一票。

「威威高星」轉跑谷草1650米 ，上季曾跑此程入位，今場負磅有利，相信有偷襲機會。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時落到只得6.4倍W，2.4倍P。早餐飛幾重，睇飛今場一定料到。

「專一」原庄配搭捲土重來，排位有利，相信練馬師都希望盡快贏馬交代。

昨日開飛2.2倍非常重飛，5點2.7倍，現時上番3.9倍W，1.7倍P。

睇飛信心十足，應好想交代，但始終搏嚟搏去都係位置，長期要負頂磅上陣，對馬匹體力有影響，睇吓今場可否乘勇贏馬，入三甲應冇問題。

提供：6彩虹之光、9安逸寧靜、11威威高星、1專一

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