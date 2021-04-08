是次（8日）谷草夜馬是少有的周四賽馬日，在3月份瘋狂建功的應屆冠軍騎師潘頓，竟成整晚大輸家。

他於整晚九場賽事全食白果，包括在第三至九場，直落輸掉五匹大熱門及兩匹次熱門。

此七駒獨贏投注總額為6,104萬左右，全數在這位馬圈名人胯下付諸東流。

全晚最後一戰第九場三班1650米，潘頓策騎告東尼馬房「喜蓮慧星」開跑時為次熱門。

此對人馬入到直路從中檔以勁勢殺上，眼看潘頓有機會輸家食尾糊。

然而今夜手風大順的田泰安不放過他，夥拍徐雨石馬房「電訊巴打」沿途擺頭走，直路上越放越有，始終令「喜蓮慧星」難越雷池半步而屈居亞軍。

四歲澳洲自購馬「電訊巴打」獲得來港後首Win，同時早於第八場賽後已勝出騎師王的田泰安錦上添花。

田泰安今季首度四喜臨門，打造個人新一次代表作。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派40元及25元，二重彩派304元。

至於跑獲第三、四名馬匹順序為「都靈紅星」及「友港友笑」。

另一方面，華將黃俊頭場不小心策騎「笑傲成功」，被罰4月25日起停賽兩天，可於5月2日沙田日馬復出。

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