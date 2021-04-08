第九場第三班1650米：「電訊巴打」今季68分起步自購馬，大前仗跑田草1600米第二名已露一手。

上場轉跑同程谷草1650米配黃皓楠，臨場20倍，出閘後沿途快放，段段快開，最後唔斷得第三名，表現非常出色。

今晚（8日）再跑同程改用田泰安，應有較大把握。

昨日（7日）開飛4.8倍比預期熱，5點回上9.7倍，現時又再落番4.8倍W，1.7倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛有信心今場贏馬，補償上場之失。

「都靈紅星」上場跑谷1800米明顯唔啱腳法，今場跑番1650米兼有運排到1檔起步，贏馬機會又重現。

昨日開飛16倍，5點輕輕落到13倍，現時11倍W，3.4倍P。

早餐飛到位，睇飛今場有信心會跑得好，用馬雅上陣火燒都唔會熱，現時呢個賠率抵博，1W3P抵買。

「浪漫組合」今場練馬師安排轉跑谷草1650米，賽前試一課谷草1700米閘，沿途且留且放，首先過終點，似乎對今仗準備就緒。

今場轉用巴度上陣，負磅有利，睇動態今場搏硬。

昨日開飛5.5倍，5點輕輕回上6.5倍，現時又落番6倍W，2.5倍P。

睇飛有信心，雖然初跑谷草，但今場一定有嘢畀你睇，一定要拖。

「友港友笑」負輕磅排位有利，雖然用黃皓楠上陣，但機會依然不差。

昨日開飛17倍，5點落到9.7倍，現時回上17倍W，5.7倍P。

論馬有墊底飛支持，睇吓今場騎師可否做好留放，如臨場形勢有利，入位應唔難。

提供：8電訊巴打、4都靈紅星、11浪漫組合、10友港友笑

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