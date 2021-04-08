澳洲名牌練馬師大衛希斯剛周一（5日）熱食「齊心同行」（1.9倍），今晚轉戰快活谷卻製出冷品「成才」（11倍），希廐暫時於四月份兩戰均有頭馬交出。

七歲馬「成才」季初於谷草1650米已曾在騎師薛恩胯下爆23倍冷Win，助騎練季內首勝跑馬地賽事。

希斯今戰複製贏馬模式，使「成才」於同班、同程及相同的騎師、一樣之谷草A跑道再傳捷報。

「成才」同時成為今晚落飛黨另一狙擊目標且着啡格得手，較早場次已有「天衣無縫」（文家良馬房）、「活力長勝」（姚本輝馬房）起飛之下贏馬。

大衛希斯賽後說：「『成才』喜歡走外叠，不喜歡受困於馬群，賽前薛恩已經對我說，今場的戰略是中段提早發力，並且會走外叠越跑越勁， 如同之前贏馬走大外叠的跑法相似。」

「賽前馬匹在操練下狀態已十分Fit，很高興馬兒可以勝出。」

另外，希斯接受訪問時，「成才」的上手練馬師方嘉柏路過立即搞破壞，小方幽默地說：「一早叫你咁做啦！」

希斯聽完後，大讚「成才」上手練馬師練馬頂呱呱，馬匹戰鬥力仍旺盛，場面搞笑。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派117元及26元，二重彩派947元。

跑獲第二至四名依次為「彩虹之光」、「香港精神」及「威威高星」。

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