最近有不少讀者向筆者查詢，未來20年香港「有運行」的地區？

早前已與大家分享過下元九運為2024年到2043年，根據三元水法，符合「零、正、催、照」的地區將會有運行。

是次想與大家詳細探討「零神水」，水以衰為旺，九運的零神方位於正北，因此北面見水的地區，特別有利財運，香港北面見水的地區如下：

香港島北面見水的地區：上環至西營盤、中環至灣仔、筲箕灣至炮台山、北角、太古城、小西灣等。

新界北面見水的地區：北大嶼山、東涌、大澳、沙螺灣、馬鞍山、西貢、上水、流浮山、烏溪沙、大埔吐露港等。

「有運行」的地區，包括但不限於上述地區，上述地區符合三元水法中的「零神水」，由於篇幅有限，有機會再與大家詳談其他「行運」的地區。

今期財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

周四（8日）谷草夜馬第七場「彩虹之光」，早前曾有漏閘問題，1月份到從化訓練後，3月回到香港，輕了超過40磅。

此駒上仗首次跑谷草，入彎時走外叠，在直路三叠位置一直望空，末段後勁凌厲，影相時僅輸短馬頭位，不敵「安逸寧靜」屈居亞軍。

「彩虹之光」今仗繼續由上仗入Q配搭田泰安策騎，有望繼續進步爭取勝利。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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