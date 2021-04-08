這晚（8日）谷中跑到第七場四班一哩終有首位外籍廐主報捷，此乃起用同鄉薛恩爆冷贏「成才」的希斯，他打破了本地練馬師壟斷頭馬。

然而華倉隨即在第八場三班1200米重拾勝軌，主角容天鵬跟新騎師馬雅聯手替「紅酒之寶」爆冷開齋，亦成為他倆首匹谷戰及累積第二匹合作頭馬。

馬主之一為功夫巨星洪金寶的「紅酒之寶」，是匹四歲澳洲自購馬，本身今季起在港服役，去年底初出敗後由沈廐轉至容廐。

此駒之前三戰全負零獎金，表現欠佳。

「紅酒之寶」這晚已是連續第三仗由馬雅主轡，復跑谷草A欄1200米，於4檔起步沿途貼欄放頭，就此一放迄終爆冷掄元。

外號大哥大的洪金寶賽後有份拉頭馬，個人相隔接近三年後再贏名下馬（對上一次是在18年5月底於谷夜勝出「飛雲寶」（已退役））。

「紅酒之寶」是全場其中一匹閘前着綠燈跌票馬，同場另有兩匹同類賽駒，包括東廐「加州凱歌」及方廐「捷報」。

結果後兩駒分別跑第二及第三，變成今場由這三匹綠燈馬包辦三重彩，派彩一萬七千多元，第四名則是「奮鬥雄才」。

馬雅此行增至有四Win，其中三Win都在夜賽取得，個人連勝近三周夜馬未斷纜。

他在港暫時其中兩捷（另一Ｗin由「都市神話」於沙田日馬跑獲）俱來自容廐，網民已把馬雅封為黑夜之神。

另外，賀銘年是夜刑滿復出，已先後於第三、四、八場屈居亞軍，個人鬥志有餘卻運氣不足。

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