由於沈集成馬房「大地歡笑」賽前退出，故今夜（8日）谷草夜馬僅有一匹賽駒初出，此乃第八場「飛虎凱旋」（霍利時馬房）。

「飛虎凱旋」馬主為持續勝利團體，以往同系馬「飛星凱旋」（已退役）在港初出以68倍大冷門身份跑入季軍，前駒賠率預期亦是大冷門，且看能否照辦煮碗，初出一鳴驚人。

「飛虎凱旋」父系Captain AL為老牌種馬，本身服役時是南非一級賽好望角堅尼冠軍，在1000至1600米累積九捷。

同父馬「酣睡密碼」（已退役）在港服役時在1200米及1400米取得一冠七亞兩季的成績，整體性能偏向中短途。

「飛虎凱旋」的同父同母弟弟為Malmoos，後駒在霍利時之子霍宏聲胯下在今年連續攻下豪登堅尼、南非經典賽及南非打吡，成為新一匹南非三冠馬王。

「飛虎凱旋」來港前在南非上陣五次獲一冠一亞，來港前最後一仗在78分讓賽跑第二，該場頭馬「銀貴賓」隨後奪得兩項三級賽政治家錦標及主席盃，賽績水準不弱。

雖然「飛虎凱旋」賽前試閘走勢一般，但這匹四歲馬在外地賽績及血統上皆頗有看頭，在港初出一役還是值得密切留意其走勢。

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