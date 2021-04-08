第六場第四班1200米：「亮先生」今季已跑咗11場全數落敗，評分由季初喺第二班評84分，減到落今場第四班60分。

上仗馬匹跑第三班跑同程，沿途包尾，但最後居然可以以全場最快末段殺入第四，走勢強勁。

今次（8日）落班跑絕對着數，配上冷門騎師薛恩兼排外檔起步更一定有分頭。

昨日（7日）開飛14倍，5點企住14倍，現時16倍W，4.1倍P。

有墊底飛到咗，1W3P非常抵玩，千祈唔好走雞。

「好好彩彩」近四場都係跑同程，跑過入兩次第二名，表現尚可。

今仗再跑繼續配梁家俊，有運抽到黃金1檔，相信表現應會截然不同。

昨日開飛12倍，5點輕回上14倍，現時又落番9.3倍W，2.2倍P。

有早飛落咗，始終今場排位比上場有利，相信有機會入三甲。

「赤水神駒」今季喺第五班已經贏咗兩次同程，今次升班負磅減輕，排位依然有利，相信機會猶在。

昨日開飛13倍，5點輕回上15倍，現時則有23倍W，4.6倍P。

早飛係唔算多，但要求佢入前門應冇問題。

「五邑之星」上場用雷神出擊，可惜最後僅以短馬頭落敗搏殺失手。

今仗換上潘頓，相信騎者應該會認真對待，昨日開飛3.2倍大熱，5點輕輕回上3.6倍，現時3.8倍W，1.5倍P。

早餐墊底飛到晒位，睇飛今場應想收復上場失地，一定要兼顧。

提供：1亮先生、3好好彩彩、12赤水神駒、8五邑之星

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199