第二場第四班1800米：「馬主星輝」近幾仗重跑快活谷草地有接近演出，大前仗跑同程潘頓騎得第二，今仗原班人馬再跑同程，應想贏馬交代。

昨日（7日）開飛7.1倍W，5點輕輕落到6.4倍，現時進一步落到4.5倍W，1.5倍P大熱。

早飛越賣越勁，始終今仗跑返呢匹馬唯一贏馬路程兼強配潘頓，相信入前三位應冇問題。

「有視力」前仗初跑同程沿途帶放，最後得第四名，有試馬味道。

上場再跑同程依然採用前領跑法，最後跑到一個接近嘅第三名，表現有進。

今仗轉用硬淨騎師巴度再跑同程，相信應該到位交代。

昨日開飛2.9倍大熱門估唔到，5點回上5.4倍，現時企住5倍W，1.6倍P。

早餐飛到晒位，睇飛今場有信心贏馬，WP冇走雞。

「神舟寶駒」呢匹曾經係86分自購嗎，上季65分跑三班快活谷1650米爆冷之後再冇過接近演出。

今季已跑十一仗全敗，現時評分比起季初已減20分。

近三仗都被安排跑同程，上場跑第五名，走勢有點曖昧，有試準嘅味道。

今場再跑同程，應會可更接近嘅演出。

昨日開飛16倍，5點輕輕回上18倍，現時19倍W，4.9倍P。

有些少早飛支持。不過以現時呢個賠率嚟講， 非常有冷味，要預佢一票。

「紅麗舍」今季季初兩跑同程都得第二名，但打後上陣再無有入位紀錄。

上場再跑同程第四名，又有返腳影睇到，始終跑同程最準，今場再跑同程。

昨日開飛9.7倍，5點落到7.1倍，現時上返9.1倍W，2.6倍P。

睇到有墊底飛落咗，睇飛今場機會猶在要兼顧。

提供：2馬主星輝、6有視力、7神舟寶駒、5紅麗舍

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