本周夜馬回師谷草，而且少有地在星期四晚進行，結果華倉及華將均贏個不停，尤以華倉為甚。

今晚（8日）前五場賽事均由本地練馬師勝出，當中包含囊括第三口孖寶的呂健威，其間華將亦有何澤堯在第三場建功。

戰至第六場四班1200米，跟何澤堯同樣做過季度首席華將的梁家俊也傳捷報，夥拍賢廐半冷門「好好彩彩」貼欄一放到底，造就自己在近六次賽事贏到第五次。

今仗同時是梁家俊季內首度替蘇偉賢勝出谷戰及夜賽，而「好好彩彩」亦一併錄得近兩季、轉廐及谷草首捷，同時成為這晚谷中A跑道首匹1檔頭馬。

「好好彩彩」這匹六歲馬由曾偉雄與何慧餘聯名持有，前者正是外號禿鷹的警務處前處長，他在接近七年無贏名下馬後重響勝鼓。

第六場二至四名分別為「五邑之星」、「峰爭」及「金獅大將」，前駒在新配搭潘頓胯下後上不及屈居亞軍，其馬房呂健威亦因此未能於今晚連中三元。

另一方面，同屬華將的潘明輝在剛周一（5日）田戰第七場四班1600米，策騎賢廐「合夥年代」跑第六。

競賽小組押後到這夜開場前向潘明輝查詢有關他於當時末段的騎法，結果當事人被罰15,000元，以處分他當時未有力策座騎到終點。

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