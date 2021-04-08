第三場第二班1000米：「平常心」今季快活谷百萬挑戰盃盟主，今季共跑七仗4W2P，演出準到無倫。

今仗再跑贏馬路程1000米，繼續配上最佳拍檔潘頓，機會依然最高。

昨日（7日）開飛1.8倍大熱，5點企住1.9倍，現時依然係2.4倍W，1.5倍位置大熱。

早飛相當強勁，睇飛篤定再贏咁款。

「明駿之星」上季四捷，但今季已跑八仗，只得跑同程入過位，其餘全部表現一般。

今場被安排再跑同程，莫雷拉居然肯騎相信應有料到。

昨日開飛10倍，5點依然10倍，現時6.6倍W，2倍P。

早飛唔算多，如臨場落飛，就畀信息大家，今場又會見面。

「閃電精靈」跑快活谷1000米表現最準，總共贏咗四次。

今仗升上二班再跑同程，負磅大減15磅應該有利。

昨日開飛8.7倍W，5點回上9.4倍，現時又落番7.4倍W，2.1倍P。

有些少早餐飛支持，雖然今仗要排最外檔起步，但始終跑同程最準，今場用田泰安應會繼續搏殺，入三甲應冇問題，

「大紅包」上季共贏四場，其中一場頭馬就係贏同程。

今季共跑咗六仗表現平平，評分已比起季初輕輕減咗6分。

前仗跑同程後上第四表現唔錯，今仗再跑同程，負輕磅排好位，贏馬拍檔何澤堯再騎應有計。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到9倍，現時9倍W，2.3倍位置。

位置飛多到離哂譜，睇飛今場係冇W有P嗰隻。

提供：2平常心、3明駿之星、7閃電精靈、9大紅包

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