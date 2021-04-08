相比同日舉行的主席短途獎及冠軍一哩賽，日本隊在女皇盃成績更加出色，近四屆分別憑「新寫實派」及「勝出光采」在2017年及2019年奏凱，與港隊平分秋色。

今天（8日）馬會公佈女皇盃入選名單，九匹參賽馬之中有四匹是日本代表，另外五駒則是本港代表，港日對抗戰一觸即發。

其中日本隊以「謀勇兼備」名氣最大，這匹四歲名雌成為彼邦首匹第一匹以不敗身成為三冠馬后，首戰香江令人期待。

另外三匹日本代表為2019年香港瓶冠軍「耀滿瓶」、2017年菊花賞盟主「神業」及2019年日本橡樹大賽得主「唯獨愛你」，星味十足。

至於五匹本港賽駒還是以告東尼雙雄「添滿意」及「時時精綵」較有能力與日本強敵一戰，其中前駒在香港金盃僅以短馬頭位不敵準馬王「金鎗六十」屈居亞軍，且看能否在雷神胯下一償夙願，摘下本身首項一級賽冠軍。

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