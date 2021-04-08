馬會剛於星期一（5日）讓轄下其中19間投注站恢復日賽營運，並於今午（8日）宣佈將由星期日（11日）開始，在賽馬日（包括日、夜賽）開放66間投注站（相關名單可看https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf）。

於日馬賽事日，指定的投注站由上午9時至晚上8時開放，其餘投注站一概不會開放。

在夜馬賽事日，指定的投注站由中午12時至晚上11時15分開放，其餘投注站則由中午12時至下午6時開放。

於非賽事日，所有投注站將由中午12時至晚上8時開放。

如有海外賽事越洋轉播，投注站的開放時間或有更改。

此外，為縮短顧客在站內逗留的時間，投注站於賽事舉行期間，將暫停辦理開設或重啟投注戶口及其他投注戶口服務。

馬會表示如投注站位於政府劃出的「指定區域」內或附近有確診個案，便會暫停開放。

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