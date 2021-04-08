禮拜四跑夜馬罕見，今晚（8日）谷草就有九場夜賽進行，第一場由最低班馬打頭場，由12駒角逐1650米賽事。

跑馬地賽事相隔一周之後戰火重燃，頭場即誕生一對今季嶄新贏馬組合。

在此之前，本地練馬師文家良季內只曾與騎師田泰安合作過兩次，今場騎練第三度拍檔，攜手取得突破，以未勝馬「天衣無縫」先拔頭籌。

騎練同時獲得四月份個人首捷。

六歲愛爾蘭自購馬「天衣無縫」在港服役至第三季，之前跑14仗只曾獲一亞，今場卻受到落飛黨青睞，臨場着綠燈開跑，最終獨贏賠率急跌至11倍，落飛黨又嘗甜頭。

文家良說：「『天衣無縫』在上手馬房曾經兩度有脹筋毛病，幸好救得番，操練回復正常，健康養回，論馬在五班有競爭力。」

「今仗馬匹排十檔有些顧慮，全靠田泰安可以克服外檔的阻力，今場為馬兒換了一些配備，成功帶給馬兒一些新鮮感。」

「由於此馬有腳部舊患，跑馬地場地偏軟，會令馬兒跑得更舒服，我會部署牠主攻跑快活谷。」

第一場單Win及組合獨贏A3分別派118元及23.5元，二重彩派3,623元。

至於跑獲第二至四名為「威力爆發」、「喜進龍」與「金剛福星」。

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