年輕騎師史卓豐早前因為背部舊患復發，曾缺陣三星期，而復出以來都只係憑「佳運財」（希斯馬房）贏過一場，加上今季表現都唔算太好，如果情況持續，可能支持度會繼續下降。

為了要挽回練馬師同馬主信心，相信佢都要積極啲贏番多啲馬。

今期（8日）谷草夜馬，史卓豐雖然只策騎三駒，不過座騎應有邊線機會，好似第一場「合進駒」（容天鵬馬房）同第五場「小玩家」（希斯馬房）。

「合進駒」馬主蔡黃玲玲是仁愛堂前主席，自己又設立教育基金培育下一代，是一位大慈善家，佢早年以350萬元投得國際拍賣馬「合進駒」。

可惜現時匹馬只贏兩場仲未歸本，所以容天鵬都希望呢隻馬可贏多一、兩場。

其實「合進駒」傷患紀錄唔少，左右腳都曾有事，有時又氣管有血，所以才影響演出。

不過近期匹馬表現有好轉跡象，前仗在史卓豐手上跑谷草1650米得第四，當時排11檔，形勢唔好，但今仗人馬再戰同程，排六檔較好，隨時合壁贏番場。

另外，「小玩家」馬主凌兆銘過往支持方嘉柏，合作過的「薄荷糖」（已退役）曾贏五場，不過凌生今季再養馬就支持希斯。

「小玩家」出道跑過四仗，其中前仗跑谷草1200米，排12檔起步仍可後上得第四，今次重返呢個路程排一檔，形勢甚好。

加上希斯曾是史卓豐師傅，今季合作成績亦唔差，「小玩家」隨時可為兩師徒再爭佳績。

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