剛周一（5日）田草日馬三T場合開出超正路賽果，最終正獎只係派2,225元。

今次（8日）谷中夜馬三T由第五至七場組成，各場形勢並不單純，預計三T將回復有較高派彩。

第五場揀連場入位都輸唔遠的「海精英」，這匹四歲新馬一操起即有進步表現。

上賽輸畀「零距離」同「箭意」兩匹季內分別兩捷馬只一個馬位，水準夠晒高。

當中，「零距離」同「箭意」均已贏馬升班，而「海精英」依家先係50分，於第四班肯定大把世界。

第六場一對熱門「峰爭」同埋「五邑之星」都未贏過，冷門可博「東方繁華」。

雖然跑到依家都未上名，但上場在馬雅胯下後上跑第五，追勢一啲都唔差。

「東方繁華」賽前試閘走勢有明顯進步，雖然潘頓試完閘唔吼，但換何澤堯威力照計唔會差好多，今次機會唔可以睇小。

第七場「隨喜」第二次出已經走晒光，跟住再跑兩場雖然都冇上名，但末段都追得唔錯，照計已經試準跑法。

翻查呢系馬跑一哩會較正宗，今場這匹四歲有質素生力軍再度加程應該係諗過度過，隨時跑出驚喜。

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