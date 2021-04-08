呢幾個月谷草夜馬都跑九場，頭場於6點45分開賽，馬迷可能都有興趣知道，究竟騎師幾點鐘就要到跑馬地馬場報到呢？

一般來說，騎師於下午5點前就會抵達馬場報到，然後就會入騎師室換衫同準備好出賽裝備。

如果賽前舉行騎師會議，全體騎師就要再早啲到場。

兩位見習騎師Jerry周俊樂同Alfred陳嘉熙，近幾個月就提前由沙田馬場見習騎師宿舍出發前往谷中，通常4點前就到埗，原來係見習騎師教頭高雅志要求的。

佢哋到場後唔需要即刻穿上馬靴同護甲，兩人一齊着住西裝同皮鞋，率先落場踩吓草地，感受同掌握一下場地狀況，以便出賽有更靈巧走位及更佳發揮。

撰文：林湛穎

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