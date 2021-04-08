於4月25日在沙田馬場舉行的冠軍賽馬日，香港代表主力「金鎗六十」（呂健威馬房）將揀選總獎金高達2,000萬港元的冠軍一哩賽作服役生涯第18戰，力求將連勝紀錄增至14場。

看來「金鎗六十」之選擇十分正確，皆因這一場一級賽1600米並沒有海外對手，如日本勁敵在陣，而且最終只有七駒入選參戰馬名單之內。

「金鎗六十」除再遇老對手「川河尊駒」（方嘉柏馬房）、「嘉應之星」（告東尼馬房）之外，初逢應屆香港打吡冠軍「達心星」（方嘉柏馬房）相信亦具睇頭。

畢竟「達心星」從2000米縮回一哩，跟「金鎗六十」一樣，在路程適應上始終較擅長，何況在打吡大賽一役，已證明本身具有贏取大賽之能力。

姚本輝馬房「高大威猛」挾新勝二級賽主席錦標之銳，進軍這場G1大賽，此駒曾在前仗一級賽女皇銀禧紀念盃平磅下跑入位置，雖然今仗所遇對手相當強勁，估計仍具接近資格。

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