第一場第五班1650米：「開心大師」今季只跑五仗，自從12月出賽後休息至今才再上陣。

賽前被安排上從化勤操三個月，埋門試閘輕鬆有走勢狀態到位，今仗安排跑谷草兼強配雷神一定搏命。

昨日（7日） 開飛6.9倍，5點回上8.4倍，現時又落返6倍W，2.2倍P。

有晒墊底飛，今場一定要睇實。

「笑傲成功」今季跑得少只跑五仗，自從上年11月尾出上陣後，並冇再出賽，賽後被安排上從化操練。

今仗復出安排跑快活谷1650米，過往曾經有跑近過嘅紀錄，兼今場重配贏馬拍檔黃俊，希望騎師做好走位留放，取得今季個人首場頭馬。

昨日開飛17倍，5點輕回上19倍，現時27倍W，7.3倍P。

有些少早飛支持，今晚用A跑道，呢條跑道形勢往往利前置，對呢匹前領馬嚟講會比較有利，入三甲應可做到。

「合進駒」上季贏同程開齋，跟手轉跑到田草1600米都能取勝，但其後升上四班表現一般。

今季只跑五仗同程，前仗後上第四有走勢，上場稍為有飛，沿途留後最尾隨意衝一段，今仗再跑同程應該到位。

昨日開飛6.5倍W，5點回上7.7倍，現時6.7倍W，2.4倍P。

有墊底飛支持，今場一定要拖。

「喜進龍」上場初跑同程45倍差啲爆冷，最後僅以四分三馬位落敗取得第四名，表現有驚喜。

今仗再跑同程， 相信應有更好把握。

昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時依然係11倍W，2.9倍P。亦都有墊底飛支持，如臨場閘前呢匹馬有飛落，相信一定會跑近。

提供：4開心大師、8笑傲成功、5合進駒、7喜進龍

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