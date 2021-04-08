這夜（8日）谷草第三場上演的第二班1000米，為整晚最高班的一組賽事，包括新鮮出爐之百萬挑戰盃盟主「平常心」（沈集成馬房）在內，得九駒角逐，同樣是全晚出馬最少的一場。

呂健威馬房與蔡約翰馬房各出一對，最終亦由此兩廐馬包辦連贏位。

大熱門「平常心」則跑尾二，表現令人失望。

呂廐「傳盛」閘前急速起票，落飛成為4.6倍啡燈，但此駒最後只跑獲第五，反而廐侶「大紅包」卻交出優異表現，早段雖稍為落後，但入直路即長驅直進，力壓一眾強敵，爆半冷（8.8倍）打開季內勝門。

何澤堯今仗超磅再騎「大紅包」，騎者一手包辦這匹七歲老黃忠在港五場頭馬。

蔡約翰旗下同場兩駒，以之前兩勝同程的「疾風勁草」殺入Q腳。

呂健威賽後說：「『大紅包』今場贏在快步速，有利發揮，馬兒跑快活谷1000米最正宗。」

「其實此馬跑沙田也可應付，只不過若跑沙田，並不是常常遇到偏慢步速，不利發揮。」

「由於第二班1000米賽程不多，故我可能部署牠跑1200米，我相信牠跑1200米也可以應付。」

第三場單Win及組合獨贏A3分別派88元及19元，二重彩派949元。

跑獲第三、四名馬匹依次為「帖木兒」與「南區寶」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199